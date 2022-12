Investito da una fiammata a Codroipo, resta gravissimo

Restano gravissime le condizioni del 32enne che ieri pomeriggio, a Rividischia di Codroipo, era rimasto gravemente ustionato nel 90 per cento del corpo. Per cause in corso di accertamento, dal decespugliatore che stava utilizzando era partita una fiammata che lo aveva investito riducendolo, in pochissimo tempo, in una torcia umana.

L’uomo, in un primo momento accolto all’ospedale di Udine, nella notte, dopo essere stato stabilizzato, è stato elitrasportato a Verona, dov’è stato accolto nel reparto grandi ustionati del nosocomio Borgo Trento. La sua vita continua a essere appesa a un filo.