Investito in sella alla sua bici, morto un 26enne

Tragedia, ieri sera, intorno alle 21.30, a San Martino al Tagliamento, dove Matteo Moro, 26enne residente a Casarsa della Delizia, ha perso la vita in seguito a un incidente.

Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri di Casarsa e della Radiomobile di Pordenone, il giovane si trovava in sella alla sua bici lungo l'ex provinciale 1 quando è stato urtato da una Ford Focus, condotta da un ragazzo italiano poco più che 20enne residente nel Friuli Occidentale, riportando ferite gravissime, che si sono poi rivelate fatali.

La chiamata di aiuto è scattata subito e gli infermieri della centrale Sores hanno inviato sul posto i sanitari di un'ambulanza e di un'automedica, insieme all'equipe dell'elisoccorso. Il personale 118 ha tentato per quasi un'ora di rianimarlo, ma tutte le manovre si sono rivelate, purtroppo, inutili.

Non è rimasto altro da fare se non decretarne il decesso: troppo gravi le ferite riportate nell'impatto. Sul posto anche i Vigili del fuoco, a fattivo supporto.

Dalle prime ricostruzioni degli uomini dell'Arma risulterebbe che il 26enne, in sella a una bici senza luci e rifrangenti, stesse percorrendo l'ex provinciale in direzione San Martino – Casarsa quando è stato tamponato, in un tratto di strada poco illuminato, dall’auto, che procedeva nello stesso senso di marcia.

L’autista della Ford, automaticamente denunciato per omicidio stradale, ha dato il consenso per sostenere gli esami tossicologici in ospedale, mentre quelli svolti dai militari sul posto con l’etilometro hanno dato esito negativo. Sono stati posti sotto sequestro i mezzi e i telefoni cellulari per consentire tutti gli ulteriori accertamenti.

Moro stava rincasando dopo essere stato a trovare, a casa della compagna, il figlioletto di appena un anno e mezzo.