Investito in via Alviano, non fu omicidio stradale

Era accusato di omicidio stradale per la morte di un pakistano di 24 anni, ma per la difesa si trattò di una tragica fatalità. Il Tribunale di Gorizia lo ha assolto perché il fatto non costituisce reato. Protagonista della vicenda, risalente al settembre 2016, è un 60enne del capoluogo isontino, la cui autovettura aveva investito il giovane in via Alviano.

La vittima dell’incidente era sbucata improvvisamente da dietro un albero per attraversare la strada e il veicolo l’aveva investita. L’uomo ha sbattuto sul parabrezza per poi essere sbalzato di qualche metro, finendo sull’asfalto. Nonostante l’intervento dei sanitari, il 24enne era deceduto all’ospedale di Cattinara.

“Il mio assistito - spiega il difensore del goriziano, l’avvocato Lorenzo Presot - viaggiava entro i limiti di velocità e si è visto comparire a un metro di distanza il giovane, che indossava gli auricolari ed era fuori dalle strisce pedonali. Il conducente ha frenato - conclude il legale - ma l’urto è stato inevitabile”.