Investito nella notte a San Quirino, caccia al pirata

Intorno alle 6, i Carabinieri e il personale sanitario sono stati allertati in via Maniago, a San Quirino dove due cittadini avevano segnalato la presenza di un 30enne di origini pakistane ferito in modo grave. L’uomo è stato probabilmente investito da un mezzo che poi si è dato alla fuga.

Il 30enne è stato subito soccorso e ricoverato in condizioni molto serie nel reparto di terapia intensiva dell’ospedale di Pordenone; a quanto si apprende è in pericolo di vita.

In corso le indagini dei militari per risalire al responsabile.