Investito un giovane nel centro di Trieste

Un ragazzo di circa 26 anni è stato soccorso nel primissimo pomeriggio di oggi per le ferie riportate a seguito di un incidente stradale accaduto a Trieste, in via Giosuè Carducci.

Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine, il giovane è stato investito da un mezzo mentre camminava; rimasto privo di sensi a terra è stato soccorso dai passanti che hanno chiamato subito il 112. Gli infermieri della Sores hanno inviato subito sul posto gli equipaggi di un'ambulanza e di un'automedica. I sanitari hanno stabilizzato il giovane uomo che è stato intubato e trasportato in codice rosso all'ospedale di Cattinara.