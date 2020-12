Invoca l'Isis e si barrica in casa

Dalle 8 di questa mattina maxi spiegamento di forze a Cervignano del Friuli. Un uomo che si dice affiliato all'Isis, si è barricato in casa. Ha esposto la bandiera di Israele. È in corso una trattativa per cercare di contenere la sua posizione, legata con ogni probabilità a disturbi di tipo comportamentale.

Sul posto ci sono i Carabinieri della Compagnia di Palmanova, in particolare della Stazione di Cervignano, i Vigili del Fuoco, i sanitari della Croce Verde e un'automedica proveniente da Gradisca d'Isonzo.