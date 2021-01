ioapro1501, a Udine due ristoranti chiusi dai carabinieri

Scatta la "disobbedienza" in Friuli Venezia Giulia di alcuni titolari di agriturismi e ristoranti che hanno deciso di tenere aperto al pubblico (dopo le 18 di oggi, per la consumazione sul posto) i loro pubblici esercizi, nonostante le disposizioni dettate dal Dpcm per il contenimento della pandemia da Covid-19.



L'azione di disobbedienza era stata annunciata sui social con un hashtag #iorestoaperto a livello naziona. È scattato, così, subito l'intervento dei Carabinieri della Compagnia di Udine, su segnalazione di diversi cittadini che hanno chiamato il 112.



I militari dell'arma del capoluogo friulano sono intervenuti in particolare in 2 ristoranti - agriturismo a Rive d'Arcano e a Tavagnacco - . I titolari dei pubblici esercizi saranno sanzionati.

I controlli dureranno per tutta la serata e anche per tutto il fine settimana.



