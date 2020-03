iorestoacasa, nuovo appello della Protezione civile

Nuovo appello della Protezione civile regionale, in prima linea nel contrasto al Coronavirus, a restare a casa. "Per le passeggiate a piedi e in bicicletta, in un contesto di emergenza mondiale, occorre avere riguardo allo spirito delle norme e alle indicazioni delle Istituzioni che sono chiare nell’indicare di restare a casa", spiegano. "Solo in questo modo possiamo evitare la diffusione del contagio".

"La responsabilità è personale e occorre prendersene carico in via di autodichiarazione, ma questa, se ci consentite di andare oltre a una risposta formale, può ben essere considerata una missione personale che contribuisce al bene comune".

Ove non strettamente necessario, quindi, #iorestoacasa.

