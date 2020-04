iovoglioesserci, a Grado flash mob tra magliette e ciabatte

#iovoglioesserci. E' questo il nome della manifestazione in programma il 4 maggio a Grado che vuole portare all’attenzione dell’opinione pubblica e delle Istituzioni le difficoltà che stanno vivendo commercianti, artigiani, lavoratori stagionali e albergatori che operano nel comparto turistico. A partire dalle 10.30 e fino alle 17, gli organizzatori del Comitato 'Turismo!..la nostra storia, la nostra economia...noi vogliamo esserci!' raccoglieranno in piazza Biagio Marin (davanti al Comune) gli indumenti da lavoro che i manifestanti porteranno a simbolo della protesta: camicia, pantalone, ciabatte, scarpe, maglie da bagnino o attrezzi simbolo del loro mestiere.

“Sarà chiesto a ognuno di predisporre a corredo dell’indumento un foglio A4 con una frase ad hoc. Gli indumenti saranno disposti a terra su tutta la piazza e, dopo le 18.30, saranno ritirati e tutta l'area sarà lasciata in ordine”, spiega Renato Bonaldo del Comitato organizzatore. “In alternativa si potrà portare una propria foto, per essere presenti e vicini agli altri senza alcun rischio”.

“A chi è proprietario di partita Iva, oltre all’indumento da lavoro, chiediamo le chiavi, come gesto simbolico, che saranno consegnate al sindaco di Grado in segno di protesta, assieme alle richieste al Comune, a partire dalla pace fiscale per il 2020”.

“Contemporaneante a partire dalle 18, sul nostro gruppo Facebook Io Voglio Esserci invitiamo tutti a postare una foto o un video, l’unica cosa che chiediamo e di non usare parole offensive, ma di farlo sempre in modo educato e composto".