Irregolarità in cantiere, sospese sette ditte

Sei imprese edili dell'ex provincia di Gorizia sono state sospese dai Carabinieri del Nucleo ispettorato del lavoro per gravi violazioni in materia di salute e sicurezza. Una settima ditta è stata, invece, fermata perché tra i suoi dipendenti era presente un lavoratore in nero.

Le irregolarità sono emerse in ben sette delle 12 ditte controllate dai militari dell’Arma e hanno portato a contestare 11 violazioni e a elevare sanzioni per 70mila euro. Le inadempienze riscontrate tra i cantieri attivi a Gorizia e a Ronchi dei Legionari riguardavano in particolare carenze di igiene, impianti elettrici irregolari e impalcature non a norma, con materiali sporgenti o pericolosi vuoti presenti tra i ponteggi.

A Gorizia, nel corso di attività ispettiva effettuata presso due cantieri edili, uno per la costruzione di uno stabile a uso civile nell’ambito di un appalto pubblico e uno per la ristrutturazione di uno stabile privato, all’interno dei quali operavano tre imprese edili, sono state riscontrate violazioni in materia di igiene e sicurezza (relative alla presenza di aperture nel vuoto senza difese per impedire le cadute dall’alto, il deposito di materiali di risulta sulle impalcature, la presenza di impalcature non a norma, la viabilità di cantiere compromessa dalla presenza di materiali sporgenti e pericolosi per l’incolumità dei lavoratori e impianti elettrici non a norma).

Nei confronti di una ditta è stato adottato il provvedimento di sospensione dell’attività, oltre a sanzioni amministrative per oltre 30.000 euro e alla denuncia di due persone. Inoltre, è stata riscontrata la presenza di un lavoratore 'in nero', per la quale, nei confronti del titolare, è stata applicata la maxi sanzione; è scattato, inoltre, il provvedimento della sospensione dell’attività nei confronti di una delle imprese con la contestazione di sanzioni amministrative per oltre 4.000 euro.

A Ronchi, nel corso delle ispezioni in tre cantieri edili (per la ristrutturazione di due complessi residenziali e quattro unità abitative private), i Carabinieri del Nucleo ispettorato del lavoro hanno trovato aperture nel vuoto non protette e impalcati non idonei, adottando nei confronti di tre aziende il provvedimento di sospensione dell’attività, con multe pari a 9.000 euro. Sono stati denunciati cinque datori di lavoro e contestate ammende per circa 25.000 euro.