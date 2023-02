Irregolarità in un cantiere edile a Tricesimo. I Carabinieri del Nucleo ispettorato del lavoro hanno sospeso l’attività di un’impresa che, a seguito di un controllo, è risultata inadempiente su più fronti: un manovale su quattro era 'in nero', erano assenti alcuni dispositivi di sicurezza e il personale non era adeguatamente formato.

Oltre alla sospensione dell’attività, i militari hanno sanzionato l’impresa per 30mila euro.