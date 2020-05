Irregolarità nel cantiere edile, sospesa l'attività

La scorsa settimana, gli uomini del Commissariato di Polizia di Stato di Muggia, assieme al personale dell’Ispettorato del Lavoro di Trieste, hanno effettuato un’ispezione in un cantiere edile a Muggia, riscontrando numerose irregolarità, al punto da rendere necessaria la sospensione di tutte le attività.

L’ispezione congiunta è stata pianificata a seguito di una specifica e scrupolosa indagine, compiuta nelle settimane precedenti dalla Squadra Investigativa del Commissariato di Muggia. Gli agenti hanno effettuato numerosi controlli e verifiche sul territorio, anche per individuare comportamenti in contrasto alle vigenti misure per il contenimento del Covid-19.

Nello specifico i poliziotti, coordinati dal vice questore Vecchiet, e gli ispettori del lavoro hanno riscontrato la presenza di un gruppo di lavoratori kosovari, impiegati in palese violazione delle norme sulle condizioni di salute e sicurezza. Sono, quindi, stati convocati sul posto i titolari e i responsabili delle ditte presenti in cantiere. Da segnalare che, nel momento dell'arrivo del personale in uniforme, uno degli operai si è precipitato ad avvisare i colleghi e il datore di lavoro dell’arrivo dell’inaspettata (ed evidentemente poco gradita) visita.

Oltre alle violazioni di rilevanza penale riscontrate negli ambiti di salute e sicurezza, è al vaglio la posizione di alcuni lavoratori impiegati 'in nero', senza un regolare contratto e relative coperture assicurative, quindi esposti a seri e concreti rischi. A seguito di quanto emerso nell’ispezione, gli aspetti di rilevanza penale sono stati segnalati alla Procura di Trieste, mentre sono state comminate sanzioni per migliaia di euro alle ditte edili coinvolte.

La fruttuosa sinergia tra la Polizia di Stato e l’Ispettorato del Lavoro ha permesso di effettuare un controllo a 360° delle attività, procedendo ciascuno per le aree di propria specifica competenza. A seguito della sospensione, il cantiere potrà riprendere solamente nel momento in cui le due ditte proveranno, esibendo la documentazione prescritta, di aver regolarizzato le loro posizioni e di aver provveduto a saldare le multe.