Isolate Sappada e Sella Nevea, diverse le strade chiuse

Il fronte atlantico, che si avvicina alla regione, è accompagnato da correnti meridionali umide in quota, orientali al suolo, che determinano precipitazioni diffuse. Finora sono caduti tra 40 e 60 centimetri di neve su Alpi e Prealpi Carniche oltre i 900 metri, tra 10 e 30 centimetri nei fondovalle delle Prealpi Carniche, circa 30 centimetri sul Tarvisiano e, in quota, sulle Prealpi Giulie.

Piogge intense hanno interessato la pianura e la costa occidentale, con cumulati intorno ai 40-50 mm, mentre la costa orientale e l'Isontino hanno ricevuto piogge deboli o moderate.

EVOLUZIONE. Nelle prossime sei ore sono previste ulteriori precipitazioni abbondanti, con circa 10-30 centimetri di neve oltre i 500 metri circa; possibile qualche accumulo ulteriore specie intorno al gruppo del Canin e, localmente, in Carnia.

Su pianura e costa saranno probabili ancora piogge sparse, con qualche temporale associato a piogge localmente abbondanti. Nelle successive ore notturne saranno probabili ancora nevicate sparse in genere deboli, in ulteriore attenuazione, sulla zona montana, e qualche pioggia su pianura e costa.

In considerazione dei consistenti apporti nevosi e alla luce del bollettino valanghe odierno che valuta il permanere del grado di pericolo di valanghe a 4 –forte- su tutta l’area montana, è stata emessa una nuova allerta per valanghe valida fino alle 14 di lunedì 4.

VIABILITA’. A causa delle abbondanti nevicate in corso sono state chiuse al traffico per neve o per pericolo valanghe la statale 52 Carnica dal km 59+600 (Passo Mauria); la regionale 355 Della Val Degano per pulizia sede stradale al km 29+600 (località biathlon a Forni Avoltri); la regionale 73 Del Lumiei; la regionale 76 Della Val Raccolana dal km 15; la regionale 24 Della Val Pontaiba dal km 7+900; la regionale 23 Della Val D'Incaroio dal km 12.

Ancora isolata la frazione di Sella Nevea (Chiusaforte). Stanno operando sul territorio tecnici della Protezione civile della Regione a supporto dei Comuni per attività di sgombero neve e ripristino viabilità a seguito di caduta alberi sotto il peso della neve.

Si sono verificati anche locali disagi alla viabilità in pianura per allagamenti di strade a causa di scrosci di pioggia sia nel Friuli Occidentale sia nella pianura friulana.

SITUAZIONE FIUMI E INVASI. Situazione sotto controllo, i principali fiumi sono sotto il livello di guardia.

VOLONTARIATO. Nella giornata odierna stanno operando 137 volontari di 40 Comuni sia per interventi di sgombero neve e monitoraggio del territorio per le nevicate in corso sia per interventi negli allagamenti in pianura.