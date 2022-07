Isonzo sempre più a secco

Continua il grave stato di sofferenza idrica sull’Isonzo. A fare il punto della situazione in comune di Gradisca è la sindaca, Linda Tomasinsig. “Il flusso da alcuni giorni è particolarmente scarso, portando a gravi conseguenze per tutto il sistema che dipende dal fiume: quello naturale con i pesci ridotti a dover sopravvivere in poche, basse pozze e quello antropico, con le colture in grave sofferenza idrica”.

“Nella giornata di domenica, il personale del Consorzio di Bonifica della Venezia Giulia e dell'Ente Tutela Patrimonio Ittico, assieme a diversi volontari, è intervenuto per salvare numerosi pesci intrappolati in pozze in via di esaurimento, trasferendoli in altre più profonde. Nei prossimi giorni continuerà l'attività di monitoraggio”.

“L'Amministrazione comunale, sentiti i tecnici del Consorzio per un resoconto della situazione, si è resa disponibile a coadiuvare la loro attività per mitigare gli effetti sulla fauna ittica di questo periodo di tremenda siccità. Grazie a loro, al personale dell'Etpi e a tutti i volontari intervenuti per l'intervento”, prosegue Tomasinsig.

“Restano valide tutte le raccomandazioni già fornite ai cittadini riguardo l'uso parsimonioso della risorsa acqua potabile. Non sprechiamola per attività non necessarie come il riempimento di piscine o il lavaggio dell'automobile ed usiamola con coscienza nella nostra quotidianità”.

Nella foto del Comune di Gradisca, la situazione dell'Isonzo