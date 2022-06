Istituzioni in campo contro il bullismo

Questa mattina, in Prefettura a Pordenone, si è tenuta una riunione della Conferenza provinciale permanente contro il bullismo e il cyberbullismo.

Le istituzioni hanno deciso di fare squadre. Alla riunione, presieduta dal Prefetto Domenico Lione, oltre al Questore, ai Comandanti provinciali dei Carabinieri, della Guardia di Finanza e al Dirigente del Compartimento della Polizia Postale e delle Comunicazioni Fvg, hanno partecipato la Direttrice del Servizio coordinamento politiche per la famiglia della Regione, su delega dell’assessore Alessia Rosolen, il Garante regionale dei diritti della persona, gli amministratori locali dei comuni che ospitano scuole superiori (Pordenone, Sacile, San Vito al Tagliamento, Spilimbergo, Maniago, Cordenons e Brugnera), la direttrice dell’Ufficio scolastico regionale per l’ambito di Pordenone, i dirigenti scolastici interessati, il presidente della Consulta degli studenti e i referenti dell’Azienda sanitaria Friuli Occidentale.

Nel corso della riunione, partendo dalla situazione pordenonese in merito a un fenomeno certamente complesso, non sempre ben visibile e immediatamente riconoscibile, si è convenuto sull’importanza di un approccio sinergico alla problematica, da affrontare coinvolgendo ragazzi e famiglie a supporto del lavoro delle Istituzioni e delle Forze dell’Ordine, in un’ottica preventiva e di accompagnamento.

Si è concordato sulla necessità che le molteplici iniziative già messe in campo siano più coordinate tra di loro, cogliendo anche gli spunti di riflessione offerti al tavolo da parte della Consulta provinciale degli studenti che, in vista della riunione, ha elaborato un primo sondaggio per comprendere come questa problematica sia avvertita dai ragazzi.

L’obiettivo è quello di rafforzare la rete di prevenzione, secondo un modello d’intervento che tenga conto delle diverse comunità sociali in cui si forma la persona, sulla base di uno schema a cerchi concentrici: dal nucleo familiare passando per la scuola e approdando, se necessario, al livello dei Comuni.

In questa cornice, il ruolo della scuola, nella sua accezione formativa-aggregativa, risulta fondamentale per intercettare quanto prima tutti i micro segnali che potrebbero degenerare in episodi, anche gravi, di intolleranza ed esclusione, attivando così i possibili interventi del sistema a favore delle vittime ma anche degli autori di tali comportamenti.

Un primo step è quello di calendarizzare per l’avvio del prossimo anno scolastico delle assemblee d’istituto di conoscenza e sensibilizzazione sul bullismo e sugli strumenti di tutela, per favorire una maggiore consapevolezza dei ragazzi sul fenomeno.

A cascata, seguiranno approfondimenti specifici nelle singole classi, anche con la partecipazione di esperti in materia, e ulteriori azioni di monitoraggio, riservando una particolare attenzione all’utilizzo dei social network. Queste iniziative saranno supportate dai referenti scolastici anti-bullismo e dagli appositi sportelli costituiti nelle singole scuole, punti di ascolto e valutazione di eventuali avvisaglie.

Accanto a questi strumenti, saranno istituiti tavoli territoriali nei Comuni con la partecipazione di esperti AsFo per valutare se estendere queste misure anche nelle scuole medie.

La scelta del Prefetto di convocare la Conferenza provinciale permanente e non il Comitato provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica nasce dall’esigenza di sviluppare un ragionamento generale e ampio sulla tematica, tenendo distinto il fenomeno del bullismo - che ha una propria peculiarità e non deve essere sottovalutato - da comportamenti di natura diversa e suscettibili di sfociare in condotte penalmente rilevanti, che vanno a innescare una risposta repressiva da parte delle Forze dell’Ordine.

Nel condividere queste linea programmatiche di intervento, la conferenza provinciale permanente si ritroverà a fine novembre per verificare gli esiti dell’attività svolta ed eventualmente ricalibrare le azioni.