L’auto finisce sulla fiancata, guidatrice intrappolata

Spaventoso incidente, in tarda mattinata, poco dopo le 12.30, lungo via Cormons, a Cividale. Per cause al vaglio delle forze dell’ordine, una vettura ha perso il controllo e ha terminato la sua corsa sulla fiancata. Intrappolata la conducente.

Per liberarla, i Vigili del fuoco del distaccamento di Cividale hanno stabilizzato la vettura e poi hanno tagliato il parabrezza. Una volta estratta dall’abitacolo, la donna, ferita, è stata affidata al personale sanitario per le cure del caso.

I pompieri si sono poi fatti carico della messa in sicurezza dell’auto e dell’area del sinistro.