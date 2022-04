L’auto prende fuoco, sbanda contro la segnaletica

Questa mattina, poco dopo le 10.30, la squadra dei Vigili del fuoco del distaccamento di Latisana è intervenuta in via del Mulino a Ronchis per l’incendio di un’auto.

Mentre era alla guida della vettura, il conducente ha visto uscire del fumo dal vano motore e, nell’accostare la macchina a bordo strada, è andato a sbattere contro la segnaletica, riuscendo comunque a uscire incolume dal mezzo incidentato prima che prendesse fuoco.

I pompieri, appena giunti sul posto, hanno provveduto a estinguere le fiamme e a mettere in sicurezza il mezzo e l’area del sinistro.