L'abbraccio tricolore della Pan su Roma

Sobria cerimonia per il 2 giugno a Roma dove, a causa delle misure anti Covid-19, non si è tenuta la consueta parata delle forze armate e dei gruppi civili. Questa mattina, il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella ha deposto una corona d’alloro sulla Tomba del Milite Ignoto, all’Altare della Patria. Presenti il Presidente del Senato della Repubblica, Maria Elisabetta Alberti Casellati, il Presidente della Camera dei Deputati, Roberto Fico, il Presidente del Consiglio dei Ministri, Giuseppe Conte, il Presidente della Corte Costituzionale, Marta Cartabia, il Ministro della Difesa, Lorenzo Guerini, e il Capo di Stato Maggiore della Difesa, Enzo Vecciarelli.

Al termine della cerimonia, le Frecce Tricolori hanno sorvolato su Piazza Venezia, concludendo idealmente l'abbraccio tricolore partito il 25 maggio e che, nell'arco di una settimana, ha visto la Pattuglia Nazionale Acrobatica toccare tutti i capoluoghi di Regione e due luoghi dall'alto valore simbolico, ovvero Loreto e Codogno, primo comune 'zona rossa' d'Italia, dove oggi anche il Capo dello Stato - prima volta per una celebrazione del 2 giugno - ha deciso di recarsi in visita per rendere idealmente omaggio a tutte le vittime del Coronavirus.