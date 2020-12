L'abominevole spreco delle nevi

C’è stato il tempo della neve facile, dello sci di massa e dei progetti degli amministratori locali campati in aria. Poi, però, sono arrivati il cambiamento climatico, la domanda di un prodotto turistico strutturato e l’insostenibilità finanziaria dei piccoli impianti di risalita. E così numerose località friulane si ritrovano ancora oggi sul loro territorio con gli scheletri di un’epoca passata e dei sogni svaniti.



Dalla fine degli Anni ’60 anche i friulani ‘scoprirono’ lo sci alpino e nel corso dei decenni successivi divenne un vero e proprio sport di massa. Così anche molte località della nostra montagna si attrezzarono. Su iniziative di privati o dei Comuni spuntarono come funghi skilift, spesso piccoli e isolati.



Un modello di sviluppo turistico che da diverso tempo si è dimostrato insostenibile per tutta una serie di motivi. L’altitudine media delle piste da sci in Friuli è molto bassa e la parte orientale delle Alpi è interessata da sempre minori precipitazioni nevose. Gli appassionati di sci vogliono arene molto ampie con una grande offerta di impianti e piste, che giustificano il costo dei skipass sempre più alti, però sono disponibili a fare anche molti chilometri per raggiungere la località. Sotto l’aspetto economico un impianto di risalita nasce antieconomico, ma si giustifica e sostiene per il movimento turistico che genera e che alimenta l’ospitalità di alberghi e ristoranti; vuol dire che dove queste strutture non esistono skilift e seggiovie non riusciranno mai a essere in utile.



Una mappa degli impianti abbandonati e mai più smantellati l’ha fatta Legambiente con il dossier “Neve Diversa”. Sono 8 quelli individuati nella nostra regione, cui si aggiungono 2 finiti in un limbo.“Il riscaldamento globale ha un impatto evidente sull'industria dello sci – commenta Elisa Cozzarini co-curatrice del dossier - in Friuli-Venezia Giulia, e soprattutto nelle località più a bassa quota, da tempo non ci si può più basare sulla neve naturale per garantire l'utilizzo delle piste. È necessario l'innevamento artificiale, che comporta un uso abbondante di acqua, raccolta in bacini artificiali, e di energia, i cui costi vengono pagati dalla collettività”.La montagna, è la conclusione della ricerca, ha bisogno di un diverso modello di sviluppo, che garantisca un reddito a imprese e residenti e, allo stesso tempo, preservi e rispetti l’ambiente.

MONTE FERRO

A metà degli Anni '60 a Sappada fu realizzata una seggiovia che portava fino al rifugio Monte Ferro a quasi 1.600 metri. La pista, dismessa nel 2008, è ora usata in parte come sentiero di accesso.



PRADIBOSCO

Il primo impianto nella Val Pesarina fu costruito nel 1975 e ha operato fino al 2008. Nel 2016 è stato ristrutturato con una spesa di 3 milioni di euro, venendo poi collaudato dopo la tempesta Vaia. E' pronto per entrare in funzione, ma manca un gestore.



SAURIS

Vicino al borgo di Sauris di Sotto alla fine degli Anni '60 fu realizzato un skilift, poi però abbandonato perché interessato da fenomeni valanghivi. Rimangono ancora i piloni e la stazione di arrivo.



COLLINA

Quasi ogni Comune voleva il suo skilift e la sua pista con un enorme sperpero di denaro pubblico. Negli Anni '70 nella località di Forni Avoltri a 1.250 metri fu realizzato uno skilift che però funzionò ben poco a causa della scarsità di neve. L'impianto non è mai stato smantellato e da una decina di anni è passato di proprietà al Comune.



SELLA DURION

Per una ventina d'anni dall'inizio degli Anni'70 a 1.080 metri a Paularo ha funzionato uno skilift creato su iniziativa privata, poi passato al Comune. L'abbandono è dovuto alla scarsità di neve e alla attrattività del polo dello Zoncolan.



SELLA NEVEA

Sul versante dell'Altipiano del Montasio, a oltre 1.100 metri nel 1982 fu realizzata una pista di slalom con uno skilift, chiusi nel 2008 per una slavina e mai più riattivati. PromoTurismoFvg ha previsto ora il loro ripristino.



LAUCO

A 1.300 metri in Val di Lauco ha operato nel corso degli Anni '70 uno skilift; è stato poi fatto un intervento di dismissione parziale: sono rimasti i tralicci per i quali non è previsto alcun intervento e pertanto risultano abbandonati.



PASSO TANAMEA

Nel comune di Lusevera, a 900 metri, nel 1970 fu realizzato un solo skilift che funzionò fino al terremoto del '76, venendo quindi abbandonato. Non è mai stato fatto alcun intervento di dismissione e quindi la struttura fatiscente è ancora visibile.



SELLA CHIANZUTAN

A 950 metri fin dalla metà degli Anni '60 furono costruiti ben tre skilift, poi dismessi nel 2009, senza però smantellare le strutture. La proprietà è del Comune di Verzegnis che ha tentato più volte di dare in gestione.



CLAUT

In località Tre Pini, a 613 metri, fin dagli Anni '70 ha operato uno skilift. La mancanza di innevamento costante, però, ha portato alla sua dismissione.