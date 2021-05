L'addio ad Alessandro Talotti, a Campoformido l'ultimo salto verso il cielo

In un pomeriggio di sole, il suo Friuli ha dato l’ultimo saluto ad Alessandro Talotti, l’ex campione di salto in alto che ci ha lasciato domenica scorsa, dopo aver lottato per mesi contro un male incurabile.

La chiesa di Campoformido, in cui il cappellano di San Marco, don Cristian, ha celebrato la funzione, ha accolto un centinaio di persone: molte altre, viste le normative vigenti, sono rimaste fuori per far sentire la loro vicinanza alla giovane moglie Silvia, al piccolo Elio e a tutta la sua famiglia. Numerose le autorità del mondo politico e sportivo regionale presenti alla cerimonia, così come non poteva mancare una rappresentanza dell’arma dei Carabinieri, per cui Talotti aveva gareggiato nella sua brillante carriera, fatta di titoli nazionali, europei e di ben due partecipazioni alle Olimpiadi.

Immenso il dolore in tutti ma dal celebrante, che ha dato voce ai sentimenti della famiglia, una sola parola: Grazie, perché Alessandro, con la sua presenza, ha arricchito il cammino di tante persone. E ora l’ultimo salto che lo porta direttamente tra le braccia di Dio, con quell'asticella simbolicamente posizionata fuori dalla chiesa alla quota di 2,32 metri, il suo record.

Il ricordo di Alessandro Talotti rimarrà indelebile tra i friulani: il Comune di Udine sta pensando d'intitolargli un impianto sportivo.