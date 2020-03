L'Afds piange la scomparsa di Gianni Mucin

Dopo una lunga malattia, resa ancor più dolorosa dalla precoce perdita della figlia, è venuto a mancare Gianni Mucin per otto anni vice Presidente vicario dell'Associazione Friulana Donatori di Sangue, durante i due mandati della Presidente Cijan.



Fondatore della sezione ATM che contava numerosi donatori è entrato a far parte del Consiglio provinciale dell'AFDS nel 1981 in rappresentanza delle sezioni aziendali e vi è rimasto sino al 2005.



Puntuale, rigoroso, attento a seguire la vita associativa, sempre presente,v icino ai donatori in ogni circostanza ha donato il suo tempo dopo la pensione con un costante servizio in sede ed il suo impegno è stato molto apprezzato dai presidenti delle sezioni che in lui avevano un sicuro riferimento.



Il Presidente Flora a nome di tutta l'associazione ha espresso alla famiglia il dolore di quanti hanno conosciuto l'opera di Gianni Mucin per il bene comune attraverso il dono del sangue.