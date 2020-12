L'amica non la sente da fine novembre, la trovano morta in casa

Una donna di 65 anni che viveva da sola in un appartamento di Trieste è stata trovata senza vita ieri. A dare l'allarme è stata una amica che, dal 27 novembre, non riusciva a mettersi in contatto con lei. Ha chiamato così il 112 e sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, che hanno aperto la porta dell'alloggio, chiusa dall'interno.

Con loro anche la Polizia di Stato e il medico legale, in un secondo momento, per constatare il decesso della donna. Aveva 65 anni e non aveva parenti. È deceduta a seguito di un malore che non le ha permesso di chiedere aiuto.

Informato il magistrato di turno della Procura della Repubblica di Trieste, la salma è stata composta in camera mortuaria per la successiva celebrazione dei funerali.