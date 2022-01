L'amicizia, poi la gelosia. Così è morto il 17enne di Trieste

Si erano fidanzati il 15 dicembre del 2020, si erano, però, lasciati di recente, o almeno lei aveva deciso di interrompere la loro relazione. Nel suo cuore c’era un altro, un ragazzo di 17 anni di origini serbe, che lui ha deciso di picchiare e poi di uccidere.

Sono questi i termini della vicenda che ha portato alla morte di Robert Trajkovich, il 17enne strozzato con un cordino nel sottoscala di un palazzo di via Rittmayer 13 a Trieste.

Robert, venerdì, è entrato in quel palazzo perché la ragazza che gli piaceva, una 20enne italiana, vi alloggiava. Ha trovato, però, il suo ex, un ragazzo 21enne da tempo residente in città (con padre marocchino e madre libanese), che prima lo ha picchiato e poi lo ha soffocato.

I Carabinieri, coordinati dal procuratore Lucia Baldovin, della Procura giuliana diretta da Antonio De Nicolo, stanno in queste ore interrogando i protagonisti della vicenda e alcuni testimoni per capire quante persone siano coinvolte - potrebbe essere implicato anche un minorenne rumeno - e se esisteva una premeditazione.

Al Gip sarà chiesta la custodia in carcere per il 21enne reoconfesso. Il corpo del giovane è rimasto nel sottoscala 24 ore. Nel frattempo la famiglia aveva anche chiesto aiuto perché non aveva sue notizie. Giovedì è prevista l’autopsia sul corpo del 17enne.

Ieri i genitori del 21enne sono stati interrogati dai Carabinieri e all’uscita al Corriere della Sera la madre ha detto che Robert "era come un figlio per noi, non riesco a capire, non posso, è una cosa…".

Ancora più laconico il marito: "Mi spiace per il ragazzo e per i suoi familiari", dice soltanto. Nella ricostruzione fatta dal quotidiano, tra i due ci sarebbe stata una profonda amicizia, poi tramutatasi in antagonismo e sfociata in odio proprio perché i due si contendevano la stessa ragazza.