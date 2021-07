L'amico cade e lei per trattenerlo s'infortuna

Stavano facendo una camminata lungo il sentiero Cai numero 982 che da Campone conduce alla sorgente del Torrente Chiarzò, in comune di Tramonti di Sotto, quando lui è caduto. A quel punto una donna residente a Campone, classe 1959, per fermarne la scivolata è a sua volta caduta per circa tre metri assieme a lui fino al torrente.

Ad avere la peggio è stata la donna che ha rimediato una sospetta frattura al femore, mentre l'uomo è riuscito a rialzarsi, seppur con una gamba gonfia, e ad andare a cercare aiuto. Ha poi deciso di chiamare il Nue 112 e la Sores ha allertato, alle 12.30 circa, la stazione di Maniago del Soccorso alpino e l'elisoccorso regionale. Le squadre di terra sono arrivate sul posto a piedi in venti minuti di cammino, con tre tecnici a supporto dell'elisoccorso. L'equipe tecnico sanitaria è stata calata dal velivolo sul posto con una verricellata e ha stabilizzato e imbarellato la donna mentre gli altri soccorritori hanno accompagnato a valle il suo compagno di escursione.