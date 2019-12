L'anima luminosa di monsignor Brollo

Essere un buon pastore non è un compito facile. Gestire un gregge di anime poi, diventa davvero complesso. Monsignor Pietro Brollo, per carisma e carattere è stato sempre un punto di riferimento per la sua comunità. Ecco l’intervista che ci ha rilasciato nel 2006, quando era ancora arcivescovo di Udine.



- Com’era vivere in Friuli nella sua infanzia?

“Ognuno vede la sua infanzia con occhi speciali. Per me era bella la vita in famiglia e con i miei coetanei. Giocavamo molto. Il borgo era sufficiente per avere molti compagni di giochi. C’erano pochi giocattoli: usavamo molto la fantasia”.

- Un gioco che ricorda in particolare?

“Quello che poi è stato commercializzato come ‘Subbuteo’. Noi giocavamo per terra o con le figurine, sulla scacchiera della dama, inventando la partita di calcio. E poi altri giochi tipici dei bambini, come la guerra. Soltanto che noi la vivevamo dal vero”.

- Cosa ricorda della guerra?

“Il tempo della guerra è stato molto difficile. I primi anni – io ero piccolo – non ci ha toccato troppo, ma dopo l’8 settembre, bombardamenti e battaglie tra partigiani e tedeschi si svolgevano proprio sulla porta delle nostre case. Quando poi sono arrivati anche i cosacchi la situazione si è fatta davvero dura. Ricordo che mio fratello, uscendo, lasciò socchiusa la porta del cortile. Poco dopo, rientrando in camera, mia madre si trovò davanti un cosacco con la pistola spianata. Sono fatti che non si possono dimenticare. Così come non si possono dimenticare i funerali dei partigiani o le deportazioni dei militari”.

- Quando ha sentito la chiamata al sacerdozio?

“Maturai questa scelta durante la quinta elementare. Mio padre insegnava all’istituto professionale e, in teoria, quella sarebbe stata la mia strada. Ma questa via avrebbe precluso l’altra, quella di entrare in seminario. Sentivo molto forte il peso della scelta e della mia battaglia interiore. Tra l’altro comunicare questa decisione per un bambino di quell’età non è facile. E ancor di più per me, che ero abbastanza riservato. Finché, a un certo punto, l’ho detto ai miei, che discutendo anche con il cappellano, accettarono presto la mia scelta”.

- Cosa pensa della cosiddetta “crisi delle vocazioni” dei giorni nostri rispetto a un tempo?

“Molte cose sono cambiate, soprattutto dal punto di vista esteriore. Mentre ieri si viveva in un clima più religioso, le parrocchie erano un punto di riferimento per i ragazzi, oggi è più difficile. Non è raro sentire la vocazione, ma ci sono ostacoli a portarla avanti nel mondo, tra falsi valori e ostilità della famiglia. Le vocazioni sono diminuite in numero assoluto, ma non sembra in termini relativi, in raporto al numero dei giovani, che è calato rispetto a un tempo”.

- Ricorda momenti difficili nella sua missione? se sì, quali?

“Sono stati quelli in cui uno sente che il suo percorso di crescita stenta ad andare avanti. Ciò che è importante non è il fare in quanto tale, ma la propria condizione interiore. E’ stato il lavoro su me stesso che ho sentito come più gravoso. Il resto, invece, nasceva spontaneamente. Anche perché non mi sono mai preoccupato dei risultati: Cristo chiede l’impegno, chiede di seminare, poi i raccolti li farà Lui”.

- Qual è oggi l’insegnamento religioso che vede meno applicato nella vita quotidiana dei laici?

“Il grosso limite dell’uomo – e del cristiano - di oggi è la mancanza di preghiera. Poche famiglie e poche persone pregano. A volte non serve neppure andare in chiesa: parlo della preghiera vissuta come intima comunione con Dio”.

- Ma se la fede è un dono, non è detto che sia dato a tutti.

“E’ offerta a tutti, ma bisogna essere disposti ad accettarla. Finché sono concentrato su me stesso, non c’è spazio per il Signore”

- Molte persone che non credono, dichiarano di non essere religiosi a causa del comportamento del clero. Può essere vero, almeno in parte?

“Anche il clero è costituito da persone, che a volte possono sbagliare. Però la ragione di fondo credo sia la ricerca di una giustificazione razionale ai propri comportamenti. E in molti casi si rifiuta chi - Dio o il sacerdote - ti chiede un certo impegno e di confrontarti con te stesso. Chi crede veramente non si ferma davanti alla fragilità umana che si trova di fronte. Il clero spesso viene attaccato, ma la laicità – non il laicismo – si dovrebbe basare sul rispetto di tutti”.

- A proposito di confronti: è giusto togliere i simboli religiosi dai luoghi pubblici e cambiare le parole delle canzoni di Natale per non offendere nessuno?

“La convivenza non è l’assenza di individualità, ma l’armonizzazione delle diversità. In una scuola, per esempio, sarebbe giusto che ognuno portasse le proprie caratteristiche, anziché annullarle tutte”.

- Si parla spesso del celibato dei sacerdoti. Si può discutere della questione?

“Si tratta di una legge ecclesiastica, e non divina, ma non si discute del matrimonio dei preti dopo l’ordinazione. Non credo questo verrà mai accettato. Nella Chiesa cattolica di rito orientale succede però che si ordinino sacerdoti uomini sposati. Il sacerdote è una persona che dà totalmente se stesso a Cristo e quindi alla sua comunità, con cuore indiviso. Quindi il celibato rientra nella scelta della vita sacerdotale. Che poi qualcuno possa sbagliare e che per questi errore non debba essere demonizzato, è un altro discorso. Anche la tesi secondo cui si ovvierebbe alla crisi delle vocazioni, penso che sia solo un alibi”.

- In tema di eutanasia, esiste un margine di discussione in alcuni, specifici casi come quelli alla ribalta della cronaca in questi giorni?

“Eutanasia significa suicidio e omicidio. Questo non è ammissibile. Poi non si può discutere sulla base di casi estremi che commuovono. Per rispondere sulla stessa linea, facciamo un’ipotesi: che l’eutanasia sia legge e come tale non solo lecita, ma percepita come possibilità ‘morale’. Un ammalato forse leggerebbe negli occhi di chi lo assiste la domanda ‘Cosa aspetti a toglierti di mezzo?’. O si parte da un principio di fondo oppure no. Se per me la vita è sacra, non ne dispongo a piacimento”.

- Come si rapporta la Chiesa, invece, con il rovescio della medaglia, cioè con l’accanimento terapeutico?

“E’ negativo in quanto tale, non si deve neppure discutere se interromperlo oppure no, è sbagliato".