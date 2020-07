L'anziana madre non torna a casa, scattano le ricerche

I Carabinieri della Compagnia di Conegliano sono stati attivati nel pomeriggio per la ricerca di una persona scomparsa. Si tratta di una donna anziana, residente a Santa Lucia di Piave, di 83 anni. Si tratta di una persona che potrebbe trovarsi in una condizione di disagio psicologico. Chiunque abbia notizie o informazioni per concorrere alle ricerche deve chiamare subito il 112 e informare i carabinieri. La denuncia di scomparsa è stata sporta dalla figlia, una donna di Sacile, preoccupata per l'assenza prolungata della madre.

Non è la prima volta che la pensionata resta vittima di un momento di smarrimento, dovuto all'età. Un anno fa si era allontanata dalla sua abitazione per poi farvi ritorno autonomamente. Alle 21 di questa sera, la pensionata non è stata ancora rintracciata. È stato attivato il Piano Provinciale di ricerca per le persone scomparse, coordinamento della Prefettura.