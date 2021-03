L'Apo piange la scomparsa di Cosetta Dall'Armi Dominutti

Lutto per l'Associazione Partigiani Osoppo per la morte di Cosetta Dall’Armi Dominutti, figlia del colonnello degli alpini Rinaldo Dall'Armi, sorella di Gino ed Emilio, nonché moglie dell'osovano Aldo Dominutti.

Cosetta Dall’Armi Dominutti aveva 93 anni e per l'Apo era un vero e proprio simbolo per la storia della sua famiglia. Il padre, il colonnello Rinaldo Dall'Armi comandante del Battaglione Gemona sul Don, trovò la morte il 30 dicembre del 1942 e gli furono conferite tre medaglie d’argento al valor militare.



Il primo figlio di Rinaldo, Gino (1919-2003) tenente dell’artiglieria alpina, finì a sua volta in Russia. Padre e figlio vennero feriti nel corso della stessa azione di guerra e furono trasportati all’ospedale da campo di Rossosch, dove il padre morì. Tutti e due i fratelli Dall’Armi, Gino ed Emilio (classe 1921 anch’egli ufficiale degli alpini, scomparso nel 2009), fecero parte della Brigata Osoppo.



Così come fu un osovano il marito di Cosetta, Aldo Dominutti, che fece parte della Terza Divisione Osoppo con il nome di battaglia di 'Rinaldo' che l’allora presidente dell’Apo, Cesare Marzona, in occasione della scomparsa di Aldo Dominutti nel marzo del 2015 ricordò con queste parole: “Fu un valido pilota dell’aeronautica militare, uno di quegli uomini che nel dopoguerra costituirono l’ossatura sulla quale rinacquero non solo le forze armate, ma l’intera Italia. Aldo comandò vari reparti e varie basi aeree, andando in quiescenza con il grado di generale. Lo ricordiamo ai nostri incontri assieme a sua moglie Cosetta, alla quale va il nostro forte abbraccio.”