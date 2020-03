L'Apo ricorda il primo nucleo dei Fazzoletti Verdi

Il 25 marzo 2001 un gruppetto di Fazzoletti Verdi è tornato alla Casera Brovedani di Pala Major per porre una lapide che ricordasse “l’inizio della riscossa”. Infatti, in quel luogo sperduto alle pendici del Monte Rossa in Comune di Clauzetto, il 25 marzo 1944, cinque giovani “Fazzoletti Verdi” partiti da Casa Marzona a Treppo Piccolo raggiunsero Pielungo, e si insediarono alla Casera Brovedani.

I cinque uomini erano: Rainiero Persello “Goi”, Federico Tacoli, Giovanni Colaone, Cesare Cividino e il giovanissimo Enrico Furlan, l’unico di loro oggi in vita. Nei giorni immediatamente successivi a loro si aggregarono altri giovani, tra quali, anche Renato Del Din “Anselmo”. E’ l’atto di nascita del Battaglione “Italia”, il primo reparto armato della Brigata Osoppo-Friuli.

A 76 anni da quel giorno, l’Associazione Partigiani Osoppo ricorda e rende omaggio a quei cinque giovani che costituirono “l’inizio della riscossa” e che ancora oggi ci rendono testimonianza di un impegno civile e un sacrificio personale che è indispensabile per uscire dalle difficoltà presenti.

Sul sito della Associazione www.partigianiosoppo.it è pubblicato un ricordo di quelle giornate.