L'appello dei pompieri: servono i dispositivi di protezione

Le sigle sindacali dei Vigili del Fuoco Fp Cigl, Fns Cisl, Uil Pa e Confsal scrivono alla Regione per chiedere forniture dei dispositivi di protezione. "I Vigili del Fuoco non si sono mai tirati indietro nell’emergenza e, anche questa volta, siamo pronti a fare il nostro dovere a difesa della nostra gente", si legge nell'appello. "I nostri uomini sono pronti a proteggere persone, cose, e animali, sempre, comunque e ovunque. Questa volta, però, senza voler minimamente polemizzare, ci preme segnalare che, al momento, i pompieri del Friuli Venezia Giulia, sono sprovvisti dei necessari dispositivi di protezione individuale. I pochi presidi ancora a disposizione, li stiamo utilizzando in situazioni di estrema necessità. Questo

significa che, allo stato attuale, i Vigili del Fuoco, sul territorio nazionale, come quelli del Fvg, stanno combattendo il virus a volto scoperto rischiando, non solo il contagio ma di trasformarsi, da salvatori, in super untori".

"In una simile condizione, è ipotizzabile che il soccorso tecnico urgente possa rallentare se non addirittura fermarsi, recando un grave danno alla catastrofica situazione sanitaria", scrivono ancora le organizzazioni sindacali. "Al momento, purtroppo, abbiamo notizia che già in alcune sedi dei Vigili del Fuoco sono stati fermati turni interi e, in certi casi, chiusi i distaccamenti a causa delle infezioni contratte dal personale. Aiutateci a proteggervi! Ci permettiamo, quindi, di chiedere, aiuto: abbiamo immediata urgenza di ottenere i necessari dispositivi e tutte le apparecchiature idonee a effettuare la disinfezione delle sedi di servizio, degli uomini e dei mezzi. La preghiamo di intervenire a nostro sostegno", conclude l'appello al Presidente Fedriga, "affinché possiamo garantire il soccorso".