L'appello del Prefetto di Pordenone #iorestoacasa

“Il momento è particolarmente difficile – queste le parole del Prefetto di Pordenone, Maria Rosaria Maiorino – e lo sforzo che viene richiesto alla collettività serve a tutelare la salute di tutti. I controlli delle Forze di Polizia sono in corso, ma il buon esito di questa battaglia contro il Coronavirus non può poggiare solo sull’aspetto repressivo, ma deve necessariamente passare attraverso il senso di responsabilità dei singoli cittadini. Auspico che ciascuno di noi comprenda l’importanza della situazione e si faccia parte attiva per sensibilizzare genitori, figli, amici, sulla necessità di evitare inutili spostamenti e qualsiasi comportamento potenzialmente a rischio per non vanificare lo straordinario sforzo in primis dei medici, infermieri e personale sanitario a cui va tutta la nostra gratitudine. La collaborazione tra istituzioni – Stato, Regione - Comuni – è massima in tutte le componenti, ma è prioritario l’impegno della cittadinanza".

Nel Friuli Occidentale, è importante chiarirlo, non sono previsti posti di blocco, ma controlli diffusi da parte delle Forze di Polizia statali e locali tesi a verificare il rispetto delle disposizioni governative in materia, in particolare sugli spostamenti delle persone e presso gli esercizi commerciali. A seguito dei controlli effettuati, oltre 300 finora, sono state formalizzate le prime denunce (ex art. 650 c.p.) previste per l’inosservanza delle prescrizioni in materia.

In questo contesto un ruolo fondamentale è quello delle associazioni di categoria, incontrate dal Prefetto di Pordenone nei giorni scorsi, e chiamate anch’esse a uno sforzo per sensibilizzare i loro associati al rispetto della distanza di sicurezza di un metro tra avventori/clienti, a evitare situazioni di sovraffollamento e a mettere a disposizione soluzioni disinfettanti.

Anche in questo caso, nelle ipotesi di inosservanza, è prevista l’applicazione di una sanzione amministrativa irrogata dal Prefetto: la sospensione della licenza da 5 a 30 giorni. “Aldilà delle norme e delle sanzioni, auspico che tutti facciano la loro parte e confido nell’impegno e nella responsabilità dei pubblici esercenti, parte fondamentale e integrante della comunità, consapevoli del momento che viviamo”, conclude il Prefetto.