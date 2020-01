L'appello di Liliana Segre contro 'commemorazioni nostalgiche'

In occasione del Giorno della Memoria la senatrice a vita Liliana Segre ha scritto agli studenti goriziani che hanno portato alla luce la storia delle sorelle Gentili, deportate dalla città nel 1943.

“Gorizia è per definizione città di confine. Confine nel senso nobile del termine, luogo in cui s'incontrano e s'incrociano persone diverse, lingue diverse, religioni diverse” ha scritto la senatrice. “Questa è una ricchezza, che va riconosciuta e va valorizzata. Soprattutto oggi, in tempi di globalizzazione, d'integrazione fra le economie, i popoli e le culture. Bisogna essere all’altezza delle sfide e anche dei conflitti del proprio tempo, affrontarli con spirito e strumenti nuovi, non chiudersi in un piccolo mondo gretto e ottuso. Gorizia in questo senso ha una grande opportunità, può divenire un modello, come anche in passato ha saputo essere”.

“Ha affrontato sfide della storia come due Guerre Mondiali, una durissima occupazione nazifascista, lo sterminio della propria comunità ebraica e poi gli anni duri della divisione del mondo in blocchi, con un confine che tagliava in due la città”, sono ancora le parole della Senatrice a vita. “Eppure, da tutto questo ha saputo uscire in positivo, abbattendo muri e reticolati, cancellando confini, scommettendo su un'Europa democratica e inclusiva, sulla comune volontà di voltare pagina”.

“Purtroppo, invece, anche di recente – prosegue Segre - sono arrivati segnali sbagliati e diseducativi. Episodi di rilevanza nazionale, come certe commemorazioni nostalgiche in sedi istituzionali hanno colpito e sconcertato. Si era assicurato che non sarebbe più accaduto e, invece, è accaduto di nuovo. Ma anche qui bisogna reagire nel modo giusto: con il costante riferimento ai valori della nostra Costituzione democratica, nata dalla Resistenza all’invasore nazista e ai collaborazionisti fascisti”, conclude Segre.