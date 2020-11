L'ascensore è bloccato e non può muoversi, arrivano i pompieri

Per i Vigili del Fuoco di Pordenone, la giornata è iniziata all'insegna dell'inclusività. Questa mattina, infatti, a Fontanafredda, in via Anello del Sole, hanno prestato la loro opera in supporto a una persona con disabilità motoria che, a causa dell'ascensore fuori servizio, era impossibilitata a raggiungere, dall'appartamento al sesto piano di un palazzo, il centro di riabilitazione Anfas, indispensabile per svolgere le attività terapeutiche.

Non essendo possibile raggiungere l'abitazione con l'autoscala per eseguire le manovre recentemente simulate con l'Aism, nell'ambito delle attività di soccorso inclusivo, nel più semplice dei modi i pompieri hanno trasportato la persona lungo le scale utilizzando tecniche appropriate, e idonee alla situazione, fino all'auto, dove sono stati affettuosamente ringraziati dalla madre.