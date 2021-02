Nella prima serata di ieri i Vigili del Fuoco del Comando di Pordenone sono intervenuti in un'abitazione di Azzano Decimo dove, all'interno di uno scantinato, un'asciugatrice si era incendiata, per cause in corso di accertamento e comunque di natura elettrica.

Domate le fiamme, i pompieri hanno arieggiato gli ambienti. Il rogo ha interessato solo una stanza mentre il resto della casa non ha subìto alcun danno. Nessuna persona è rimasta ferita.