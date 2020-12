L'asinella Bora si è rialzata

L'asinella Bora, picchiata selvaggiamente da mani ignote quanto vili, è ancora convalescente. Le botte e la violenza subita oramai più di una settimana fa l'hanno costretta a una lunga convalescenza, accudita amorevolemnte dai proprietari e dai veterinari che da giorni si stanno occupando di lei. Oggi Bora è rimasta in piedi sola per ben 24 ore – scrive su Facebook il proprietario della bestiola Bruno Tirel, che gestisce l'Ostaria da Bepi Meo a San Canzian d’Isonzo - , poi ha deciso che era ora di prendersi una pausa per riposare”. Segnali che fanno ben sperare.

Dopo il pestaggio, infatti, l'animale è stato posto in un luogo riparato e caldo, tra la paglia, sdraiata non riuscendo a reggersi in piedi a causa del dolore provocato dal pestaggio.