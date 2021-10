L'auto finisce contro il muro, due giovani ferite

Due ragazze di 19 e 20 anni sono finite al pronto soccorso del Santa Maria della Misericordia di Udine dopo essere rimaste vittime di un incidente accaduto in via Prampero, a Magnano in Riviera, poco prima delle 22 di ieri.

Per cause al vaglio dei Carabinieri della Compagnia di Cividale, intervenuti per rilievi, accertamenti e viabilità, le due ragazze stavano viaggiando su una Ford Ka che, probabilmente anche a causa del fondo stradale reso viscido dalla pioggia, ha perso aderenza.

La vettura è andata a schiantarsi in maniera violenta contro il muro di una casa. Notevoli i danni al mezzo, ma le due giovani non sarebbero in pericolo di vita. Sul posto anche i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza dell'area interessata dall'incidente.