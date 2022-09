L'auto finisce fuori strada, feriti due giovani

Incidente, nel tardo pomeriggio, all’altezza del ristornate Al Baffo in località Tornielli, a Roveredo in Piano.

Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri di Fontanafredda, una Fiat 600, all’interno della quale c’erano due giovani di 26 e 24 anni, è finita fuori strada. Inizialmente si è temuto il peggio, tanto che è stato richiesto l’intervento dell’elisoccorso. Fortunatamente entrambi gli occupanti sono usciti autonomamente dall’abitacolo e le loro condizioni non sono apparse gravi.