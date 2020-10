Nel pomeriggio, intorno alle 16, una squadra del comando provinciale Vigili del fuoco di Udine, supportata dall'autogru, è intervenuta in via del Castello a Tricesimo, dove un'auto era finita nel dirupo. La vettura, posteggiata, si è mossa da sola. A bordo non c'era per fortuna nessuno.

Giunti sul posto i pompieri hanno operato con l'autogru per recupere il mezzo e riportarlo sulla sede stradale. L'incidente non ha coinvolto persone.