L'auto finisce nel fossato e prende fuoco, grave il conducente

Un 29enne residente nel comune di Cervignano è rimasto ferito in modo serio dopo essere rimasto coinvolto in un incidente, nella notte, intorno alle 3, in via degli Antonini, a Ruda.

Il giovane, per cause ancora da accertare, ha perso il controllo della sua auto ed è finito in un fossato che costeggia la carreggiata. La macchina ha preso fuoco e il conducente è rimasto incastrato all'interno dell'abitacolo.

Sul posto sono giunti gli operatori sanitari con un'ambulanza e i Vigili del fuoco del distaccamento di Cervignano, che hanno spento le fiamme e messo in sicurezza il mezzo.

Il ferito è stato soccorso e trasportato in gravi condizioni all'ospedale di Udine.