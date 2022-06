L'auto finisce nel fosso e prende fuoco, tre feriti

Sono usciti dall'auto poco prima che venisse avvolta dalle fiamme. Sono salve, seppure con ferite e contusioni, le cinque persone che viaggiavano a bordo di una vettura uscita di strada a Chions. Il mezzo, per cause in corso di accertamento, è precipitato nel fossato che costeggia la regionale 251, a Villotta; subito dopo, ha preso fuoco.

Dopo l'allarme, sul posto si sono precipitati i mezzi di soccorso, i sanitari, i Vigili del fuoco e i Carabinieri di Pordenone.

Tre le persone trasportate in ospedale: un ferito lieve è stato portato al pronto soccorso di San Vito al Tagliamento, una seconda persona all'ospedale di Pordenone e la terza, la più grave, è stata trasferita con l'elisoccorso regionale al Santa Maria della Misericordia di Udine. Non hanno riportato conseguenze, invece, gli altri due occupanti.