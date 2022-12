I Vigili del Fuoco di San Vito al Tagliamento sono intervenuti poco prima delle 11.30 per l'incendio di un'auto all'interno di un garage in via Gorizia, a Casarsa della Delizia.

Sul posto la squadra ha provveduto allo spegnimento delle fiamme, portando successivamente all'esterno la vettura per permettere una più accurata messa in sicurezza del locale che la ospitava. Sul posto anche la Polizia locale