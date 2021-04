L'auto s'incastra nel guardrail

Pensionato perde il controllo della vettura e si schianta sul guardrail, lungo la strada regionale 14, poco prima dell'incrocio con il Vallone, in località San Giovanni di Duino. Per cause in corso di accertamento da parte del Radiomobile dei Carabinieri di Aurisina, un 86enne del posto ha perso il controllo della sua Renault Megane andando a collidere contro la barriera.

Immediatamente soccorso dal personale sanitario inviato dalla Centrale Sores di Palmanova, è stato trasportato all'ospedale di Monfalcone con l'ambulanza. Non è grave; è sempre rimasto cosciente durante i soccorsi. Sul posto, anche due pattuglie delle Stazioni dei Carabinieri di Miramare e di Aurisina.

Sono intervenuti i Vigili del Fuoco per la messa in sicurezza della vettura incidentata e della sede stradale.