Nel tardo pomeriggio, poco dopo le 18.30, la squadra dei Vigili del Fuoco di Maniago è intervenuta per un incidente lungo via Garibaldi, a Roveredo in Piano.

Un'auto è uscita di strada e si è accartocciata su un albero. Il conducente è rimasto imprigionato tra le lamiere. I pompieri lo hanno liberato usando le pinze idrauliche e poi lo hanno affidato ai sanitari, giunti con ambulanza ed elisoccorso. Sul posto i Carabinieri di Fontanafredda.