L'auto si cappotta a bordo strada

Incidente questo pomeriggio a Spessa di Cividale del Friuli. Per cause in corso di accertamento da parte dei Carabinieri della Compagnia di Cividale, intervenuti per i rilievi e la viabilità, il conducente di una vettura ha perso il controllo e si è cappottato a bordo strada.

Dopo l'allarme la Centrale Sores di Palmanova ha inviato sul posto l'equipaggio dell'elicottero sanitario, decollato dalla eli base di Campoformido e l'equipaggio di un'ambulanza.

Sul posto sono intervenuti anche i Vigili del fuoco del distaccamento di Cividale per la messa in sicurezza del mezzo incidentato e della sede stradale.

La persona è stata presa in carico dai sanitari e trasportato all'ospedale. Non sarebbe in pericolo di vita. Nessun disagio per la viabilità.