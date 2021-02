L'auto si cappotta, arriva l'elisoccorso

Intervento dei Vigili del Fuoco del Comando centrale di Pordenone nel primo pomeriggio, intorno alle 15.30, in via Pordenone, a Budoia. È lungo questa arteria che, per cause in corso di accertamento, il conducente di una vettura ha perso il controllo ed è finito ribaltato in mezzo alla strada.

È rimasto intrappolato all'interno dell'abitacolo; aiutato a uscire dai pompieri, è stato poi affidato alle cure dell'equipe sanitaria dell'elicottero, inviato dalla Centrale Sores di Palmanova.

Il velivolo è decollato dal luogo dell'incidente per trasportare la persona ferita all'ospedale di Pordenone, atterrato nella piazzola della Comina. Le condizioni della persona ferita non sarebbero particolarmente gravi.