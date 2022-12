L'auto si cappotta e finisce nel fossato

Due persone sono rimaste ferite a seguito di un incidente accaduto nel pomeriggio, poco prima delle 15.30, lungo l'ex provinciale 1, nel territorio del comune di San Giorgio della Richinvelda. Per cause in corso di accertamento da parte delle forze dell'ordine, due auto si sono scontrate e, a seguito dell'impatto, una si è cappottata ed è finita in un fossato a bordo strada.

All'interno viaggiavano due persone che sono rimaste ferite. Immediata la chiamata al Nue 112: sul posto un'ambulanza proveniente da Spilimbergo e l'elisoccorso.

Gli equipaggi sanitari hanno assistito le persone rimaste ferite, operando sul posto in piena sinergia con i Vigili del fuoco. Una è stata accompagnata all'ospedale di Pordenone con lesioni non gravi, l'altra è stata trasportata in volo all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine con un trauma cranico.