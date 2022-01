Incidente all'alba, intorno alle 6.30, lungo l'ex provinciale 8, a Savogna d'Isonzo. Per cause in corso di accertamento, una donna che stava guidando la sua auto ha perso il controllo e il mezzo si è cappottato.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco del Comando di Gorizia, che hanno estratto la conducente insieme al personale dell'equipaggio di un'ambulanza che ha soccorso la donna. Quest'ultima ha riportato alcune lesioni, ma non sarebbe in pericolo di vita.