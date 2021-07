L'auto si cappotta, il conducente muore sul colpo

Incidente mortale, nel tardo pomeriggio, a Meduno. Intorno alle 18.30, in via Spilimbergo, la strada che da Solimbergo porta a Meduno, il conducente, per cause al vaglio dei Carabinieri, ha perso il controllo dell'auto. La vettura dopo varie rotazioni, è finita cappottata a circa 30 metri dalla sede stradale.

Per il guidatore, sbalzato dal veicolo, non c'è stato purtroppo nulla da fare.

Sul posto, oltre al personale sanitario, i Vigili del Fuoco di Spilimbergo che si sono fatti carico della messa in sicurezza la vettura e sono rimasti a presidio dello scenario in collaborazione con gli uomini dell'Arma.