L'auto si cappotta in mezzo alla strada

Incidente intorno alle 20, lungo la statale 13 Pontebbana, nel territorio del comune di Reana del Rojale, all'altezza del distributore IP, in prossimità del negozio Toys. Per cause in corso di accertamento, si sono scontrate due vetture e una è finita gomme all'aria, rimanendo sulla sede stradale. Immediato l'intervento dei sanitari inviati dalla Centrale Sores di Palmanova, provenienti dall'ospedale di Udine, e dei Vigili del Fuoco del comando della Sede Centrale di via Popone.

All'arrivo dei soccorritori tutti i passeggeri erano già usciti autonomamente. Alcune persone coinvolte nello scontro sono comunque rimaste ferite, sebbene in maniera lieve, ed è stato necessario per loro un accertamento medico. Traffico in tilt lungo la trafficata arteria, in un momento di rientro, all'ora di punta di questa lunga giornata, segnata da tantissimi incidenti.