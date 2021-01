L'auto si cappotta nel canale, ferito un pensionato

Un pensionato di 70 anni è rimasto vittima questa mattina, intorno alle 9, di un incidente accaduto in via della Ferrovia Vecchia, a Cervignano del Friuli.

Per cause in corso di accertamento, forse per un malore, l'uomo ha perso il controllo della vettura che stava guidando. L'auto è finita in un fossato, a bordo strada, gomme all'aria. A notare la macchina cappottata sono stati alcuni automobilisti di passaggio che hanno chiamato il 112.

Sul posto, la Centrale Sores di Palmanova ha inviato l'equipaggio di un'ambulanza della Croce Verde Basso Friuli. La sala operativa del Nue ha inviato anche una squadra dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Cervignano, a fattivo supporto del personale sanitario per la messa in sicurezza del mezzo incidentato.

Il pensionato, che è rimasto sempre cosciente durante le operazioni di soccorso, è stato accolto in ospedale, a Palmanova. Le sue condizioni non sarebbero preoccupanti.