L'auto si cappotta, pensionato in ospedale

Incidente alle 18.20 in via Mazzarei, a Muggia. Per cause in corso di accertamento da parte della Polizia di Stato, intervenuta per i rilievi e la viabilità, il conducente di una vettura, un uomo di 63 anni, ha perso il controllo dell'auto, che si è cappottata.

Dopo l'allarme, sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del Distaccamento di Muggia, per mettere in sicurezza il mezzo e l'area dell'incidente. L'uomo è uscito autonomamente ed è stato preso in carico dal personale sanitario inviato dalla Centrale Sores di Palmanova, poi portato in ospedale.